Uno dei ristoranti giapponesi più famosi al mondo arriva a Roma

Gamberorosso.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi rinvii apre finalmente il primo Nobu Hotel d'Italia, 117 stanze e un Nobu Restaurant con tutti i piatti simbolo dello chef. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

