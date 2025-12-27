Lucca si prepara a salutare il 2025 con una grande festa nel cuore della città. La consueta location di piazza Santa Maria ospiterà infatti come già annunciato, mercoledì 31 dicembre, uno dei format musicali più in voga nel panorama nazionale: “ Voglio tornare negli anni ‘90 ”, il live show che ha conquistato piazze e arene in tutta Italia e che arriva per la prima volta a Lucca per un Capodanno spettacolare e adatto a tutte le generazioni. Uno spettacolo unico, emozionante e interattivo, capace di far rivivere l’atmosfera autentica del decennio che ha rivoluzionato la musica pop e dance. Dalle 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capodanno in centro. Si prepara la grande festa

