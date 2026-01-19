È ufficiale saltano Juve-Napoli | il bollettino medico

È stato reso noto il bollettino medico riguardante le condizioni dei giocatori in vista della prossima sfida tra Juventus e Napoli. A sei giorni dall'incontro, si segnalano alcune assenze importanti a causa di infortuni, che potrebbero influenzare la formazione delle due squadre. Di seguito, i dettagli aggiornati sulle condizioni dei singoli atleti.

Pesantissima tegola a sei giorni dalla super sfida tra Juventus e Napoli: ecco il bollettino medico di questi minuti. Cresce l’attesa per la super sfida tra Juve e Napoli, valida per la 22esima giornata di Serie A e in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:00. Le due squadre sono divise ora da 4 punti in classifica: gli azzurri hanno vinto a fatica col Sassuolo e sono terzi, mentre la squadra allenata da Spalletti si è arresa sul campo del Cagliari e occupa la quinta posizione. Amir Rrahmani (LaPresse) – Calciomercato.it All’appuntamento di domenica mancheranno due dei protagonisti più attesi: una tegola pesantissima, ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il bollettino medico della Ssc Napoli sull’infortunio di Neres

La Ssc Napoli ha pubblicato il bollettino medico ufficiale relativo all’infortunio di Neres, avvenuto durante la partita all’Olimpico. Il comunicato fornisce dettagli sul problema alla caviglia del giocatore brasiliano e sulle eventuali conseguenze per il suo recupero. Di seguito, i chiarimenti ufficiali sulla situazione dell’esterno azzurro.

Leggi anche: Napoli, bollettino medico: lesione di alto grado al bicipite femorale destro per Kevin De Bruyne

