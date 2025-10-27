Napoli bollettino medico | lesione di alto grado al bicipite femorale destro per Kevin De Bruyne

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato per Kevin De Bruyne una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l' iter riabilitativo. Il club non ha comunicato tempi di recupero: ulteriori aggiornamenti arriveranno sulla base della risposta ai trattamenti. Cosa implica la diagnosi. Entità del danno: una lesione muscolare importante che richiede un percorso graduale tra terapie, rieducazione e successiva ripresa del lavoro atletico.. Valutazioni progressive: il rientro verrà definito solo dopo test funzionali e clinici soddisfacenti.. Effetti tecnici per il Napoli.

