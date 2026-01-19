È morto Valentino l' ultimo imperatore della moda
Valentino Garavani, noto stilista e figura iconica nel mondo della moda, è deceduto oggi all'età di 93 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ne ricordano il contributo straordinario al settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama dell’alta moda, lasciando un’eredità fatta di eleganza e innovazione.
È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.La camera ardente sarà allestita presso.🔗 Leggi su Today.it
È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesseValentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato.
Leggi anche: È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kennedy, la storia dello stilista che vestì dive e principesse
Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda - Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, ... msn.com
È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Leg - facebook.com facebook
Fosse stato per me, Valentino sarebbe già morto di fame pochi giorni dopo la prima sfilata. #report x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.