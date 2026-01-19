È morto Valentino l' ultimo imperatore della moda

Da today.it 19 gen 2026

Valentino Garavani, noto stilista e figura iconica nel mondo della moda, è deceduto oggi all'età di 93 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ne ricordano il contributo straordinario al settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama dell’alta moda, lasciando un’eredità fatta di eleganza e innovazione.

È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesseValentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato.

