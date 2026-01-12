A Roma una nuova mostra racconta Valentino Garavani come non lo si era mai visto prima

A Roma, una nuova mostra offre un approfondimento sulla figura di Valentino Garavani, presentando aspetti inediti della sua carriera e del suo percorso. A un anno dall’apertura, lo spazio espositivo della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti sta consolidando la propria identità. Situato vicino a Piazza di Spagna, si prepara ad accogliere la sua seconda esposizione nel 2026, continuando a raccontare il designer in modo originale e autentico.

A un anno dall'apertura, PM23 comincia a definire con chiarezza la propria identità. Lo spazio espositivo voluto dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, a due passi da Piazza di Spagna, è pronto ad aprire le porte alla sua seconda mostra nel 2026. Dopo il primo progetto, arriva VENUS, una mostra che mette in dialogo moda e arte attraverso lo sguardo di Joana Vasconcelos, chiamata a rileggere i codici di Valentino Garavani senza nostalgia e senza reverenza. PM23, un anno dopo: il secondo progetto espositivo. Inaugurato nel maggio 2025, PM23 è lo spazio espositivo voluto dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti p er dare una nuova forma all'eredità creativa di Valentino Garavani.

