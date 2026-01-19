È morto Valentino Garavani | lo stilista orgoglio italiano nel mondo aveva 93 anni

È deceduto Valentino Garavani, rinomato stilista italiano noto a livello internazionale per le sue eleganti creazioni. Nato nel 1932, ha dedicato la vita alla moda, contribuendo a definire l’immagine dell’alta sartoria italiana nel mondo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, lasciando un’eredità fatta di stile e raffinatezza.

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Leg - facebook.com facebook

Fosse stato per me, Valentino sarebbe già morto di fame pochi giorni dopo la prima sfilata. #report x.com

