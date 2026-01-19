È morto Valentino Garavani | lo stilista orgoglio italiano nel mondo aveva 93 anni

È deceduto Valentino Garavani, rinomato stilista italiano noto a livello internazionale per le sue eleganti creazioni. Nato nel 1932, ha dedicato la vita alla moda, contribuendo a definire l’immagine dell’alta sartoria italiana nel mondo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, lasciando un’eredità fatta di stile e raffinatezza.

Valentino Garavani è morto: lo stilista famoso in tutto il mondo per le sue creazioni, aveva 93 anni. Mercoledì e giovedì la camera ardente, venerdì i funerali.

