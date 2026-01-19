È venuto a mancare Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all’età di 93 anni. Figura di spicco nel panorama della moda internazionale, è stato riconosciuto per il suo stile elegante e l’artigianalità di alta qualità. I funerali si terranno venerdì a Roma, città che ha ospitato molte delle sue creazioni e della sua carriera.

E' morto all'età di 93 anni, Valentino Garavani è uno dei più grandi stilisti della storia della moda internazionale, simbolo di eleganza senza tempo, lusso raffinato e artigianalità italiana. Nato a Voghera l'11 maggio 1932, Valentino ha costruito un impero creativo capace di attraversare decenni, mode e rivoluzioni culturali, rimanendo sempre fedele a un'idea precisa di bellezza. Negli anni cinquanta, dopo essersi fatto notare partecipando a un importante concorso, si trasferisce a Parigi ed entra come collaboratore nella Casa di Moda di Jean Dessès e nell'atelier di Guy Laroche. Fa ritorno in Italia e a fine degli anni cinquanta è a Roma, allievo di Emilio Schuberth per poi collaborare presso l'atelier di Vincenzo Ferdinandi prima di aprire una propria maison. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto lo stilista Valentino Garavani. Funerali venerdì a Roma

