È morto Enrico De Martino il padre di Stefano | aveva 61 anni

Un lutto colpisce Stefano De Martino. È morto questa mattina il padre Enrico De Martino, all’età di 61 anni. L’uomo era malato da tempo e le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi mesi. Ballerino professionista in gioventù, Enrico De Martino aveva legato tutta la sua esistenza alla danza. Aveva collaborato con scuole e compagnie della Campania e danzato anche sul prestigioso palco del Teatro San Carlo. Nel 2025 gli era stato conferito il premio alla carriera al Teatro Verdi di Salerno, nell’ambito del Premio Salerno Danza. La sua carriera artistica si era interrotta presto, a 25 anni, con una scelta di responsabilità: la nascita di Stefano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

