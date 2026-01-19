È morto a 93 anni Valentino Garavani l’Ultimo Imperatore della moda

Il mondo della moda si commuove per la scomparsa di Valentino Garavani, noto come Valentino, morto all’età di 93 anni. Semplificando il suo nome, ha lasciato un’impronta indelebile nel settore grazie al suo stile raffinato e senza tempo. La sua eredità rimane un punto di riferimento per stilisti e appassionati, segnando un capitolo importante nella storia della moda italiana e internazionale.

Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino Clemente Ludovico Garavani, noto semplicemente come Valentino. Nato a Voghera l'11 maggio 1932, lo stilista si è spento oggi nella sua residenza sull'Appia Antica, a Roma, circondato dall'affetto dei suoi cari. Valentino, creatore dell'omonima maison, ha rivoluzionato l'haute couture internazionale, incarnando il lusso e lo stile italiano nel mondo. La sua carriera, iniziata negli anni Cinquanta con esperienze in Francia presso Jean Dessès e Guy Laroche, si è consolidata nel 1959 con l'apertura dell'atelier a Roma in via dei Condotti, mentre nel 1962 il trionfo a Pitti Moda di Firenze lo consacrò come uno dei couturier più celebri al mondo.

Cronaca. È morto lo stilista Valentino, aveva 93 anni - facebook.com facebook

Italia e mondo della moda in lutto: è morto a 93 anni Valentino Garavani #CorrieredelloSport #Valentino x.com

