E’ morto Valentino Garavani l’ultimo imperatore della moda aveva 93 anni

È deceduto a Roma all’età di 93 anni Valentino Garavani, noto come l’ultimo imperatore della moda. Figura di rilievo nel panorama stilistico internazionale, il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che ricorda con rispetto e riconoscenza la sua lunga carriera e il suo stile inconfondibile.

