È il Blue Monday psichiatra ‘data simbolica ma con un fondamento reale’

Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è spesso considerato il giorno più triste dell’anno, ma non esistono evidenze scientifiche certe a supporto di questa teoria. Sebbene sia una data simbolica, alcuni esperti riconoscono che può riflettere un vissuto emotivo comune in questo periodo, senza tuttavia avere un fondamento scientifico solido. È importante affrontare con realismo e attenzione le proprie emozioni in ogni momento.

(Adnkronos) – Non esistono prove scientifiche solide che dimostrino che il Blue Monday – il terzo lunedì di gennaio – sia davvero il giorno più triste dell'anno. Tuttavia, "questa affermazione è vera solo in parte. Un fondamento reale c'è, ma non riguarda una singola giornata: riguarda piuttosto una finestra temporale che va da dicembre a febbraio", spiega all'Adnkronos Salute Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) ed ex presidente della Società italiana di psichiatria (Sip). In questi mesi invernali, sottolinea lo psichiatra, "si osserva un aumento della cosiddetta sindrome della tristezza invernale, che può manifestarsi con disturbi affettivi stagionali soprattutto nelle persone più vulnerabili e sensibili.

