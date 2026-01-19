Blue Monday 2026 ma il lunedì più triste dell' anno non esiste | storia della trovata pubblicitaria del 2005

Il 19 gennaio 2026 si celebra il cosiddetto Blue Monday, spesso definito il

Come ogni anno da tempo ormai, anche il 2026 ha il suo Blue Monday, ossia il giorno più triste dell’anno che cadrebbe il terzo lunedì di gennaio. Ebbene, è opportuno ricordare come tale ricorrenza non esista e, anzi, si tratti di una fake news nata nel 2005 da una trovata pubblicitaria volta a spingere i consumatori a prenotare un viaggio per le vacanze. Blue Monday 2026 Anche il 2026, come tutti gli anni precedenti, non fa eccezione e ha il suo Blue Monday, il 19 gennaio, ossia il giorno che, sulla carta, sarebbe quello più triste dell’anno. In realtà si tratta di una sorta di bufala che va avanti ormai da oltre 20 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il Blue Monday del 2026 cade oggi, lunedì 19 gennaio, ed è comunemente riconosciuto come il giorno più triste dell’anno. Questa data è stata identificata come il momento in cui molte persone sperimentano un calo di motivazione, energia e buon umore, spesso a causa di fattori come il clima, le festività passate e le difficoltà quotidiane. Si tratta di un fenomeno che invita a riflettere sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere emotivo.

