Furbetti al test di Medicina nel mirino del ministero solo due compiti finiti online Ma le ammissioni sui social mettono nei guai gli studenti

Dopo il caso dei presunti compiti fotografati e diffusi online durante i test di medicina, il ministero dell’Università e della ricerca ha avviato nei giorni scorsi una ricognizione capillare del materiale circolato sul web con l’obiettivo di capire se davvero, durante l’appello del 20 novembre, siano state pubblicate immagini degli esami in corso. Secondo quanto riferiscono fonti informate, il ministero ha passato al setaccio un’ingente quantità di materiale online e la prima ricostruzione sembra confermare lo scandalo, ma ne ridimensiona il numero. Le foto finite sui social. Le fotografie finite sui social, quelle che avevano alimentato sospetti e polemiche, sarebbero riconducibili a due moduli di domande, entrambi pubblicati al termine della sessione d’esame e non durante. 🔗 Leggi su Open.online