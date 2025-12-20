Arezzo | incidente sulla strada regionale 71 tre auto coinvolte Feriti i conducenti

Oggi, 20 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arezzo, tra le località Giovi e La Pazienza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati assistiti sul posto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 20 dicembre 2025, nel comune di Arezzo tra le località Giovi e La Pazienza lungo la Strada Regionale 71, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture

