Arezzo | incidente sulla strada regionale 71 tre auto coinvolte Feriti i conducenti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 20 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arezzo, tra le località Giovi e La Pazienza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati assistiti sul posto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 20 dicembre 2025, nel comune di Arezzo tra le località Giovi e La Pazienza lungo la Strada Regionale 71, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

arezzo incidente sulla strada regionale 71 tre auto coinvolte feriti i conducenti

© Firenzepost.it - Arezzo: incidente sulla strada regionale 71, tre auto coinvolte. Feriti i conducenti

Leggi anche: Incidente sulla provinciale, coinvolte auto e moto: entrambi i conducenti feriti

Leggi anche: Incidente ad Arezzo: coinvolte tre auto e un’ambulanza, quattro feriti trasportati in ospedale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fuori strada con l'auto: un ferito; Trentenne ferito in un incidente stradale lungo la 71: soccorso dal 118; Incidenti stradali in provincia di Arezzo nel 2024: cala la mortalità; Arezzo: finisce con l’auto fuori strada; il conducente preso in carico dal 118 mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo.

arezzo incidente strada regionaleSi ribalta con l'auto ad Arezzo, automobilista soccorso dai vigili del fuoco - Alle prime ore di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta per incidente stradale sulla SP 21, tra San Giuliano e Ponte a ... gonews.it

arezzo incidente strada regionaleTorna in libertà il giovane lupo vittima di un incidente stradale - Il Presidente della Toscana Giani: «Sarà liberato in un’area protetta vicino al luogo dove vive il suo branco» ... msn.com

arezzo incidente strada regionalePauroso incidente nella notte, uomo di 53 anni estratto dalle lamiere dell'auto ribaltata su un fianco fuori strada - Uomo finisce fuori strada con l'auto, rimane incastrato nell'abitacolo e viene estratto dai Vigili del Fuoco. corrierediarezzo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.