Due anni in attesa per una casa popolare poi arrivano le chiavi | storia a lieto fine a Porano

Dopo due anni di attesa, a Porano arriva la notizia tanto attesa: le chiavi della casa popolare sono pronte. La partecipazione al bando del 2023, in una situazione economica difficile, ha permesso a una residente di emergere come prima in graduatoria. Una storia di pazienza e speranza si conclude con un risultato positivo, offrendo un nuovo punto di partenza per chi cercava una soluzione abitativa dignitosa.

Aveva partecipato al bando per iscriversi nelle graduatorie delle case popolari nel 2023 e trovandosi in una situazione economica fragile è risultata essere la prima. Nel frattempo, però, è stata anche raggiunta da uno sfratto, ma il proprietario della casa si è dimostrato molto rispettoso.

COSTITUZIONE DEL NUOVO DISTRETTO DEL COMMERCIO: dopo molti anni di attesa e numerosi incontri di condivisione con gli altri Enti, sta prendendo forma il "Distretto del Commercio" che vede il nostro Comune capofila di un territorio con Arqua' Polesi - facebook.com facebook

Alle 21.20 "Tremila anni di attesa"di George Miller con Tilda Swinton, Idris Elba, Megan Gale | Durante un viaggio a Istanbul, Alithea Binnie, brillante studiosa di letteratura britannica, trova in una bottiglietta un vero genio, pronto a esaudire tre desideri x.com

