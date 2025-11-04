Bambino sparisce scattano le ricerche Poi il lieto fine

Macerata, 4 novembre 2025 - Sono stati momenti di grande apprensione oggi pomeriggio a Macerata, dove un bambino di nove anni sembrava essere sparito nel nulla. Ma nel giro di poco più di mezz’ora, quando si erano già scattate le ricerche con gli uomini della Questura e della polizia locale, per fortuna è arrivato il lieto fine: dopo essere sfuggito al controllo del nonno, il bimbo era tornato a casa da solo. L’allarme è scattato poco dopo le 17.30. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era in viale Trieste con il nonno, quando quest’ultimo sarebbe entrato in una pizzeria. Avrebbe detto al nipotino di aspettarlo fuori: giusto il tempo di un acquisto veloce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bambino sparisce, scattano le ricerche. Poi il lieto fine

