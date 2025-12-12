Bimbo di 9 anni si allontana dal parco Trotter L’allarme poi il lieto fine
Un bambino di 9 anni si è allontanato dal parco Trotter di Milano mentre giocava con la sorella. L'allarme è scattato subito, attivando le ricerche delle autorità. Dopo alcune ore di preoccupazione, è arrivato un lieto fine, con il ritrovamento del bambino sano e salvo.
Milano, 12 dicembre 2025 – Giocava al parco Trotter insieme alla sorella ma a un certo punto si è allontanato, perdendosi. Una passante ha notato quel bambino, solo, spaesato, e ha chiamato il 112. E grazie all’intervento di una Volante, il piccolo, di 9 anni, nello spettro autistico, ha potuto riabbracciare poco dopo la madre che nel frattempo lo stava cercando. “Tutto bene quel che finisce bene”, si legge nel post pubblicato sui canali social della Questura di Milano, con l’immagine del lieto fine. L’allarme è scattato alle 17.40 di mercoledì, quando una donna ha segnalato alla centrale operativa la presenza del bambino all’angolo tra viale Monza e via Crespi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I bambini si ricordano di quando erano nel pancione #genitori #gravidanza #pancione
Un bimbo di 2 anni è stato sbranato da un pitbull. L’animale, che viveva nel giardino di casa, non aveva mai mostrato alcun segno di aggressività. Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di 9 anni scomparsa negli Usa, diffuse nuove foto di Melodee: “Potrebbe essere lei con una parrucca” - Le ricerche sono iniziate il 14 ottobre, quando la scuola ha denunciato alla Polizia la sua “assenza prolungata”. Secondo fanpage.it