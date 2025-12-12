Bimbo di 9 anni si allontana dal parco Trotter L’allarme poi il lieto fine

Un bambino di 9 anni si è allontanato dal parco Trotter di Milano mentre giocava con la sorella. L'allarme è scattato subito, attivando le ricerche delle autorità. Dopo alcune ore di preoccupazione, è arrivato un lieto fine, con il ritrovamento del bambino sano e salvo.

Milano, 12 dicembre 2025 – Giocava al parco Trotter insieme alla sorella ma a un certo punto si è allontanato, perdendosi. Una passante ha notato quel bambino, solo, spaesato, e ha chiamato il 112. E grazie all’intervento di una Volante, il piccolo, di 9 anni, nello spettro autistico, ha potuto riabbracciare poco dopo la madre che nel frattempo lo stava cercando. “Tutto bene quel che finisce bene”, si legge nel post pubblicato sui canali social della Questura di Milano, con l’immagine del lieto fine. L’allarme è scattato alle 17.40 di mercoledì, quando una donna ha segnalato alla centrale operativa la presenza del bambino all’angolo tra viale Monza e via Crespi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it