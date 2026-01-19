Droga alla Salinella la Dda chiede due secoli di carcere

La Dda di Lecce ha presentato una requisitoria che richiede oltre 200 anni di carcere complessivi in un procedimento riguardante attività di droga alla Salinella, quartiere di Taranto. La richiesta si inserisce nell’ambito di indagini sulla presenza e le dinamiche di traffico di sostanze stupefacenti nella zona, evidenziando l’attenzione delle autorità nei confronti di questo fenomeno.

TARANTO - Oltre due secoli di carcere complessivi. È il peso della requisitoria depositata dalla Direzione distrettuale antimafia davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce. Il pubblico ministero Milto Stefano De Nozza ha chiesto 24 condanne e due assoluzioni al termine di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

