Clan Picca-Di Martino Dda invoca oltre 3 secoli di carcere
Ben 337 anni di carcere. E’ quanto richiesto nella sua requisitoria dal sostituto procuratore Simona Belluccio nel processo che si sta celebrando con rito abbreviato dinanzi al gup Antonio Baldassarre del tribunale di Napoli per il boss Nicola Di Martino, vice ad interim di Aldo Picca nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Clan Picca-Di Martino, Dda invoca oltre 3 secoli di carcere - E’ quanto richiesto nella sua requisitoria dal sostituto procuratore Simona Belluccio nel processo che si sta celebrando con rito abbreviato dinanzi al gup Antonio Baldassarre ... Come scrive casertanews.it
Droga del clan Picca, gli imputati parlano in aula - E’ quanto accaduto nel corso dell’udienza del processo, che si sta celebrando con rito abbreviato, sullo spaccio di droga che sarebbe stato gestito dal ... Segnala casertanews.it
Sgomberato edificio occupato abusivamente da un clan a Napoli - Un immobile di tre piani, di proprietà comunale e occupato abusivamente sotto l'egida di un clan camorristico, è stato posto sotto sequestro in via Panagulis nel quartiere Ponticelli a Napoli. Scrive ansa.it