Draghi riceve Premio Carlo Magno | Ue ha più nemici che mai si rafforzi su difesa e mercati

(Agenzia Vista) Aachen, 19 gennaio 2026 “In questo momento l'Europa ha più nemici che mai, sia interni che esterni. Per preservare il futuro dell'Ue gli europei devono essere più uniti. Dobbiamo superare le nostre debolezze autoinflitte e diventare più forti militarmente, economicamente e politicamente”, lo ha detto l'ex Presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio italiano in un videomessaggio realizzato dopo che la città di Aquisgrana gli ha assegnato il premio Carlo Magno per l'integrazione europea. Fb Premio Carlo Magno Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Draghi il premio Carlo Magno, l'ex premier: «L'Europa ha più nemici che mai»

Draghi riceve il premio Carlo Magno: “Mai così tanti nemici per Europa”

