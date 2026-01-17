A Draghi il premio Carlo Magno l' ex premier | L' Europa ha più nemici che mai

L’ex premier Mario Draghi sarà insignito del premio Carlo Magno, riconoscimento per la sua significativa azione a favore dell’Unione Europea. La cerimonia si terrà il 14 maggio ad Aquisgrana, sottolineando l’importanza del suo contributo nel contesto europeo. Questa onorificenza evidenzia l’impegno di Draghi nel promuovere l’unità e la stabilità dell’UE in un momento di crescenti sfide.

Il premio internazionale Carlo Magno, il «Karlpreis», andrà nel 2026 all'ex presidente della Bce Mario Draghi, per la «grande» opera svolta per l'unità europea. Lo ha annunciato l'organizzazione del premio che viene conferito ad Aquisgrana. Il premio, ricevuto l'anno scorso dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e in passato anche da Angela Merkel, Papa Francesco, e Volodymyr Zelensky, sarà consegnato il prossimo 14 maggio. Nella motivazione del riconoscimento a Draghi richiama il «whatever it takes!», la formula «coraggiosa» che salvò l'euro in piena crisi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

