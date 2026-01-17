Draghi riceve il premio Carlo Magno | Mai così tanti nemici per Europa

Mario Draghi è stato insignito del premio Carlo Magno, riconoscimento internazionale che celebra il suo contributo all’unità europea. L’onorificenza sottolinea l’importanza del suo impegno nel promuovere la coesione e la stabilità all’interno dell’Unione Europea, anche in un contesto complesso e spesso critico. La premiazione evidenzia il ruolo di Draghi come figura di riferimento nel percorso di integrazione e collaborazione tra i paesi membri.

(Adnkronos) –Mario Draghi riceve il prestigioso premio internazionale Carlo Magno per il servizio reso all'unità europea. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale Premio Carlo Magno (Internationale Karlspreis-Gesellschaft), l'organo che decide il vincitore, ha elogiato l'ex presidente della Banca Centrale Europea (Bce) ed ex presidente del Consiglio italiano per aver "raggiunto grandi risultati per l'Europa con determinazione e risolutezza". "Questa decisione (di assegnargli il premio, ndr) arriva in un momento in cui l'Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni", le parole di Draghi in un videomessaggio trasmesso durante la proclamazione del vincitore del Premio Carlo Magno.

