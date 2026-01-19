Dove vedere in tv Sonego-Taberner Australian Open 2026 | orario esatto e streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming il match tra Lorenzo Sonego e Carlos Taberner agli Australian Open 2026. L’incontro si terrà martedì 20 gennaio alle ore 01:00. Per guardarlo, è possibile sintonizzarsi sui canali ufficiali o utilizzare le piattaforme di streaming autorizzate, garantendo così un accesso diretto e affidabile alla partita.

Lorenzo Sonego affronterà Carlos Taberner al primo turno degli Australian Open 2026: l’appuntamento è per martedì 20 gennaio (ore 01.00 italiane) sul cemento di Melbourne, dove il tennista piemontese incrocerà lo spagnolo all’esordio nel primo Slam della stagione. Sarà il primo incontro di giornata sul Campo 13, nel cuore della notte italiana assisteremo al confronto tra il 30enne, numero 40 del mondo, e il 28enne, numero 99 del ranking ATP. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due giocatori, che però si sono affrontati una volta nel corso delle rispettive carriere: bisogna risalire al 2016, quando l’azzurro si impose per 6-2, 7-5 agli ottavi di finale del Challenger di Cordenons (sulla terra rossa). 🔗 Leggi su Oasport.it

Per seguire in TV e streaming gli incontri di doppio femminile agli Australian Open 2026, il match ErraniPaolini contro LumsdenTang si svolgerà martedì 20 gennaio. Consultate i canali ufficiali del torneo o le piattaforme di streaming autorizzate per l’orario esatto e la visione in diretta. La partita rappresenta una tappa importante per le italiane, che affrontano avversarie di livello internazionale.

Puoi seguire in TV e streaming la partita di Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, agli Australian Open 2026. L’incontro contro Arthur Fery, qualificato britannico, rappresenta un momento importante del torneo. Scopri orari, programma e modalità di visione per seguire in diretta l’andamento della sfida e rimanere aggiornato sui principali appuntamenti del torneo.

