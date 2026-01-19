Su che canale vedere in tv Errani Paolini-Lumsden Tang Australian Open 2026 | orario esatto e streaming

Per seguire in TV e streaming gli incontri di doppio femminile agli Australian Open 2026, il match ErraniPaolini contro LumsdenTang si svolgerà martedì 20 gennaio. Consultate i canali ufficiali del torneo o le piattaforme di streaming autorizzate per l’orario esatto e la visione in diretta. La partita rappresenta una tappa importante per le italiane, che affrontano avversarie di livello internazionale.

Nel tabellone di doppio femminile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, martedì 20 gennaio, Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, che sfideranno la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui. Il match sarà il primo del programma di giornata sul Court 7, ed avrà inizio a partire dall’1.00 ora italiana. Non ci sono precedenti tra le due coppie: lo scorso anno la britannica e la cinese hanno giocato assieme soltanto il torneo di Rabat, uscendo in semifinale. La diretta tv del match delle azzurre degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro delle italiane sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il 20 gennaio, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo nel doppio femminile degli Australian Open 2026. Ecco le informazioni su orari, programma e modalità di streaming per seguire l’esordio delle due tenniste italiane, insieme a Lumsden e Tang. Una guida utile per gli appassionati che desiderano seguire la manifestazione in modo semplice e diretto.

Per seguire in TV e streaming il match Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026, è possibile consultare i canali ufficiali di Eurosport e Discovery+. L’orario e il programma sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Jasmine Paolini, dopo la partecipazione alla United Cup, affronta questa competizione in una fase importante della stagione tennistica, offrendo un’ulteriore opportunità di confronto con le migliori giocatrici internazionali.

