Puoi seguire in TV e streaming la partita di Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, agli Australian Open 2026. L’incontro contro Arthur Fery, qualificato britannico, rappresenta un momento importante del torneo. Scopri orari, programma e modalità di visione per seguire in diretta l’andamento della sfida e rimanere aggiornato sui principali appuntamenti del torneo.

Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, che se la dovrà vedere col qualificato britannico Arthur Fery. La sfida è stata calendarizzata per domenica 18 gennaio, aprirà il programma della John Cain Arena ed andrà in scena a partire dall’1.00 ora italiana: si tratterà di una prima volta assoluta tra i due, dato che non ci sono precedenti. La diretta tv del match Cobolli-Fery, valido per il primo turno degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiano sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv e streaming il sorteggio degli Australian Open 2026: orario e programma

Leggi anche: Dove vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aus Open, domenica tocca a Cobolli e Paolini. Ecco quando potrebbe esordire Sinner; Il tabellone dell'Australian Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Il tabellone degli Australian Open 2026; Australian Open, il sorteggio degli italiani: Berettini pesca de Minaur, Cobolli Fery. Incubo Bellucci e Arnaldi.

Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, che se la dovrà vedere col ... oasport.it

Dove vedere in tv Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming - L'esordio dell'Italia nella United Cup 2026 di tennis, avverrà a Perth, in Australia: domani, domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 10. oasport.it