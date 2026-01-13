Neres convocato per il recupero di campionato col Parma ancora problemi per Anguissa

Da forzazzurri.net 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara al recupero di campionato contro il Parma al Maradona. Neres è stato convocato, mentre Anguissa continua a riscontrare problemi fisici. La squadra di Conte affronta una sfida importante, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. L’articolo fornisce aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori e sulle prospettive della squadra in vista della partita.

Le ultima in casa Napoli in vista del recupero di campionato col Parma al Maradona. Il Napoli di Conte si appresta ad affrontare il Parma . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres convocato per il recupero di campionato col parma ancora problemi per anguissa

© Forzazzurri.net - Neres convocato per il recupero di campionato col Parma, ancora problemi per Anguissa

Leggi anche: Napoli, notizie positive dall’infermeria: Zambo Anguissa torna per il recupero contro il Parma?

Leggi anche: Conte a Roma col grande escluso Politano, in campo ancora Neres-Lang insieme a Hojlund (Gazzetta)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Neres, il recupero è difficile; Napoli, subito in campo in vista del recupero contro il Parma: si ferma di nuovo Meret. Domani si decide su Neres; Fantacalcio Napoli, cautela per Neres: rischia di saltare anche Parma e Sassuolo; Neres gioca Inter-Napoli? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni dopo l'infortunio.

neres convocato recupero campionatoNeres convocato per il recupero di campionato col Parma, ancora problemi per Anguissa - Le ultima in casa Napoli in vista del recupero di campionato col Parma al Maradona. forzazzurri.net

neres convocato recupero campionatoCDS - Napoli, infortunio Neres, Conte punta al recupero già prima della Champions, le ultime - Il Corriere dello Sport si interroga sulla possibile data di rientro di David Neres, attaccante del Napoli infortunato dal match con la Lazio: "La maratona di gennaio del Napoli non conosce pause: ier ... napolimagazine.com

neres convocato recupero campionatoNeres, il recupero è difficile - David Neres vuole giocare a San Siro domani sera contro l’Inter, e anche se la caviglia non dovesse essere completamente a posto molto probabilmente ci sarà. ilroma.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.