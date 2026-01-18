Lang e Lucca sono prossimi a lasciare il Napoli, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La loro cessione, anche se temporanea, potrebbe rappresentare un passo importante nel mercato in entrata del club partenopeo. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la situazione sembra ormai vicina alla conclusione. Questi trasferimenti potrebbero influenzare le strategie future della squadra e il calciomercato in corso.

Lang e Lucca, ci siamo. Anche per Gianluca Di Marzio i due sono vicini all’addio – almeno temporaneo – al Napoli. Perché per entrambi sarebbe una partenza in prestito con diritto di riscatto, non obbligo. Scrive Di Marzio: Il Napoli si avvicina alle cessioni dei due attaccanti, che sbloccheranno anche il mercato in entrata Importanti novità in casa Napoli, per cui potrebbe sbloccarsi il calciomercato. Infatti, sono sempre più vicine le uscite in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per il primo gli azzurri hanno trovato un accordo di massima con il Nottingham Forest. Il futuro della punta dipenderà dalla sua volontà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang e Lucca vicini all’uscita, il Napoli sta per sbloccare il mercato in entrata (Di Marzio)

Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…

Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso. Lucca si avvicina al Nottingham Forest, mentre Lang è ormai vicino alla cessione al Galatasaray. Sono in fase di definizione anche alcune operazioni in entrata, che potrebbero rafforzare la rosa azzurra. Gli sviluppi sulle trattative sono in continua evoluzione, con l’obiettivo di completare il roster prima della chiusura del mercato.

Mercato bloccato: Lang e Lucca in uscita, ritardo pesa

Il mercato del Napoli si trova in una fase di stallo, con le cessioni di Lang e Lucca ancora in sospeso. Il ritardo nelle operazioni di uscita sta influenzando le strategie della squadra, creando un rallentamento nelle trattative. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà incontrate dalla società nel completare le operazioni di mercato, con ripercussioni sulle scelte future e sull’organizzazione della rosa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lang e Lucca vicini all’uscita, il Napoli sta per sbloccare il mercato in entrata (Di Marzio) Lucca verso il Nottingham Forest, Lang al Galatasaray. In entrata i nomi più gettonati sono (per ora) En-Nesyri e Sterling. https://www.ilnapolista.it/2026/01/lang-e-lucca-vi - facebook.com facebook

Calciomercato #Napoli Cambia tutto: #Lucca e #Lang verso la cessione e in entrata… x.com