Mercato bloccato | Lang e Lucca in uscita ritardo pesa

Il mercato del Napoli si trova in una fase di stallo, con le cessioni di Lang e Lucca ancora in sospeso. Il ritardo nelle operazioni di uscita sta influenzando le strategie della squadra, creando un rallentamento nelle trattative. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà incontrate dalla società nel completare le operazioni di mercato, con ripercussioni sulle scelte future e sull’organizzazione della rosa.

Il Napoli è arrivato a un bivio di mercato. Secondo l'analisi proposta da Repubblica, alcune scelte recenti hanno prodotto un effetto collaterale oggi difficile da sostenere: mantenere in rosa profili che non rientrano più pienamente nel progetto tecnico, mentre l'emergenza riduce le alternative a disposizione di Antonio Conte. Il quotidiano è netto nel giudizio sui due casi più discussi:"Lang e Lucca sono stati bocciati e averli ancora in organico è un lusso che il Napoli non può più permettersi, con l'emergenza che ha ridotto le alternative per Conte". Il punto non è solo tecnico, ma anche temporale.

