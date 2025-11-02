Spezia violento temporale e allagamenti strade come fiumi Problemi anche all’ospedale
La Spezia, 2 novembre 2025 – Importanti allagamenti su Spezia a causa di un’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nella giornata di domenica. Diverse le strade che sono andate sott’acqua a causa della violenta pioggia che ha spazzato l’intera città. Allagamenti si sono verificati anche in garage e scantinati soprattutto nella zona del Canaletto, da cui arrivano alcune immagini di un’ondata di fango che ha travolto le strade. Le forze di Protezione Civile sono mobilitate. Tanti i disagi per i cittadini e i danni. Tra le strade maggiormente allagate, via XV giugno e via Veneto. Problemi anche un po’ in tutte le frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
