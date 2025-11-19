I Cento passi capolavoro eterno | dopo 25 anni il film torna al cinema in una nuova versione restaurata

Dal 1° dicembre torna nelle sale italiane distribuito da Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione I cento passi, il capolavoro di Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all’impegno civile di Peppino Impastato, attivista e simbolo della lotta contro la mafia. A 25 anni dalla sua prima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

