Bassetti contro Belen | Uscita infelice se parla del vaccino anti-Covid
La recente dichiarazione di Belen riguardo al vaccino anti-Covid ha suscitato diverse reazioni. In un contesto in cui l'influenza resta una sfida per molti italiani, le parole della showgirl sono state giudicate infelici da alcuni. La discussione sul tema vaccini continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando l’importanza di affrontare con chiarezza e rispetto le tematiche sanitarie in un periodo di particolare attenzione alla salute pubblica.
Mentre l’influenza continua a colpire gli italiani in ogni parte del Paese, c’è tempo anche per le polemiche. Tutto è partito da Belen Rodriguez, a cui ha risposto Matteo Bassetti. E l’argomento è ancora una volta il vaccino anti-Covid. La showgirl argentina, infatti, sui social ha raccontato di essere stata «malissimo» negli ultimi giorni. Ha spiegato: «Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko. Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così.». Bassetti: «Uscita infelice». 🔗 Leggi su Lettera43.it
