Bassetti replica a Belen | Se parla del vaccino anti-Covid è un’uscita infelice

Bassetti risponde a Belen, commentando la sua riflessione sul vaccino anti-Covid. L’esperto invita a distinguere tra intrattenimento e questioni di salute, sottolineando che le tematiche sanitarie devono essere lasciate ai professionisti del settore. La sua posizione mira a mantenere un approccio serio e responsabile su un argomento di rilevanza pubblica.

"Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell'influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi". Mentre "se si riferisce all'anti-Covid, quando parla di vaccini, è un'uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di.

Un commento social ha acceso lo scontro tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, trasformando una polemica online in una vicenda giudiziaria. La showgirl ha taggato Donald Trump su X, invitandolo a “mettere sul radar” l’infettivologo ligure. La replica di Bassetti - facebook.com facebook

COMUNICATO In qualità di cittadina Americana, porto a conoscenza delle competenti autorità nazionali la grave circostanza per cui un funzionario di un ente governativo di un paese alleato, il Dott. Matteo Bassetti, ha dichiarato pubblicamente la sua intenzio x.com