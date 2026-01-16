Bassetti replica a Belen | Se parla del vaccino anti-Covid è un’uscita infelice

Bassetti risponde a Belen, commentando la sua riflessione sul vaccino anti-Covid. L’esperto invita a distinguere tra intrattenimento e questioni di salute, sottolineando che le tematiche sanitarie devono essere lasciate ai professionisti del settore. La sua posizione mira a mantenere un approccio serio e responsabile su un argomento di rilevanza pubblica.

"Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell'influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi". Mentre "se si riferisce all'anti-Covid, quando parla di vaccini, è un'uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di.

