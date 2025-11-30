La figlia di Diletta Leotta piange allo stadio e scoppia la polemica sui social | Dovrebbero toglierle la bambina

Un carosello Instagram che doveva essere un momento di tenerezza familiare si è trasformato in una delle polemiche più accese degli ultimi giorni. Protagonista, ancora una volta, Diletta Leotta, la conduttrice di DAZN finita nel mirino del web per aver portato la figlia Aria, appena due anni compiuti lo scorso 16 agosto, allo stadio durante una partita del marito Loris Karius. Le immagini postate dalla showgirl sabato 29 novembre la ritraggono con in braccio la piccola mentre attraversa il campo per salutare il portiere tedesco al termine dell'incontro. Un gesto apparentemente innocente, un quadretto familiare da condividere con i follower.

