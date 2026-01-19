Dopo il match è bufera sui bagni dello stadio Bravi rassicura | In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici

Dopo la recente partita allo stadio Morgagni, sono emerse alcune criticità riguardo ai servizi igienici. Bravi ha assicurato che in estate saranno effettuati interventi di manutenzione e rinnovo di tutte le strutture, per migliorare l’esperienza dei tifosi. La domenica ha comunque segnato una vittoria importante per la Sambenedettese, consolidando un risultato positivo nella trasferta contro il Forlì.

