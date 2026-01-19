Dopo il match è bufera sui bagni dello stadio Bravi rassicura | In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici
Dopo la recente partita allo stadio Morgagni, sono emerse alcune criticità riguardo ai servizi igienici. Bravi ha assicurato che in estate saranno effettuati interventi di manutenzione e rinnovo di tutte le strutture, per migliorare l’esperienza dei tifosi. La domenica ha comunque segnato una vittoria importante per la Sambenedettese, consolidando un risultato positivo nella trasferta contro il Forlì.
È stata una domenica positiva per la Sambenedettese, che ha portato a casa la vittoria nella trasferta allo stadio Morgagni contro il Forlì. Eppure, non sono mancati dei punti critici, sollevati dai tifosi, rispetto alle condizioni dello stadio forlivese, interessato nell'ultimo anno da un lavoro.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Riaprono i servizi igienici del parco Gioeni dopo i lavori di riqualificazione
I servizi igienici del parco Gioeni sono stati riaperti dopo un intervento di ristrutturazione. La struttura, chiusa da anni a causa di danni alla rete idrica e atti vandalici, è stata effektivemente ripristinata, offrendo ora nuovamente un servizio essenziale ai visitatori del parco.
