Dopo il match è bufera sui bagni dello stadio Bravi rassicura | In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici

Da forlitoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente partita allo stadio Morgagni, sono emerse alcune criticità riguardo ai servizi igienici. Bravi ha assicurato che in estate saranno effettuati interventi di manutenzione e rinnovo di tutte le strutture, per migliorare l’esperienza dei tifosi. La domenica ha comunque segnato una vittoria importante per la Sambenedettese, consolidando un risultato positivo nella trasferta contro il Forlì.

È stata una domenica positiva per la Sambenedettese, che ha portato a casa la vittoria nella trasferta allo stadio Morgagni contro il Forlì. Eppure, non sono mancati dei punti critici, sollevati dai tifosi, rispetto alle condizioni dello stadio forlivese, interessato nell'ultimo anno da un lavoro.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Riaprono i servizi igienici del parco Gioeni dopo i lavori di riqualificazione
I servizi igienici del parco Gioeni sono stati riaperti dopo un intervento di ristrutturazione. La struttura, chiusa da anni a causa di danni alla rete idrica e atti vandalici, è stata effektivemente ripristinata, offrendo ora nuovamente un servizio essenziale ai visitatori del parco.

Leggi anche: Continassa Juve: quando la conferenza stampa di Spalletti. Novità su Perin in vista del match contro il Napoli, Gatti rassicura tutti sui social

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Retroscena Sinner, la scelta su Dimitrov dopo il match di Wimbledon: "Non mi sembrava il caso..." - Non è stata una serata facile per Jannik Sinner, che è approdato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon ma non nella maniera in cui sperava. corrieredellosport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.