Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha sorpreso il pubblico entrando in ciabatte, spiegando di essere stanca dei tacchi alti. La scelta ha suscitato commenti e reazioni, tra cui quella di Teo Mammucari, che ha commentato la scena. L’episodio ha attirato l’attenzione sui momenti informali e spontanei della trasmissione, evidenziando un’immagine più naturale della conduttrice.

Simpatico siparietto tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In su Rai 1. Sul finire della puntata andata in onda ieri, domenica 18 gennaio, la conduttrice, stanca dei tacchi alti, ha deciso di presentare la trasmissione in pantofole. E a quel punto il comico, impegnato nel mini quiz che può far vincere una concorrente da casa, ha fatto dell'ironia: "Ma non puoi condurre così, in ciabatte". E lei: "Ma ti sei visto tu". Nel corso della puntata, Mammucari si è unito alla band dei Cugini di Campagna, che si sono esibiti sulle note di "Anima Mia", brano che li ha resi celebri nel 1973. Per l'occasione, il conduttore si è vestito con un abito luccicante e parruccone biondo cotonato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, Mara Venier in ciabatte? Mammucari la stronca: caos su Rai 1

“Ma che stai a dì”. Ed è caos a Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari scatenano il delirio in diretta

Nell’ultimo episodio dell’anno di Domenica In, in onda su Rai 1, si alternano momenti di leggerezza e confusione. Mara Venier e Teo Mammucari, presenti in studio, hanno dato vita a un episodio che ha coinvolto il pubblico e gli spettatori a casa, creando un clima di sorpresa e casualità. La trasmissione si è conclusa con un’atmosfera informale, tra commenti spontanei e situazioni impreviste.

Teo Mammucari cade e dice “Mortacci” in diretta a Domenica In: Mara Venier gli sfila la parrucca ed è il caos in studio

Durante una puntata di Domenica In, Teo Mammucari ha avuto un incidente sul palco, cadendo in diretta e pronunciando un'imprecazione. L'episodio ha suscitato scompiglio tra il pubblico e gli altri ospiti, con Mara Venier che ha approfittato dell'occasione per sfilargli la parrucca. Un momento insolito che ha portato un po’ di leggerezza nello studio, senza perdere di vista il tono sobrio e rispettoso della trasmissione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Teo Mammucari cade e dice “Mortacci” in diretta a Domenica In: Mara Venier gli sfila la parrucca ed è il caos in studio - Momento di caos e divertimento a Domenica In: Mara Venier sfila la parrucca di Teo Mammucari, lui cade e si lascia scappare due "Mortacci" prima ... fanpage.it