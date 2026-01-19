Novak Djokovic raggiunge le 100 vittorie agli Australian Open, confermandosi tra i giocatori più vincenti nella storia del torneo. Tuttavia, non sono solo i grandi tre a dominare questa classifica, anche altri tennisti si sono distinti nel corso degli anni. In questa panoramica, analizziamo la top 5 dei giocatori con il maggior numero di successi a Melbourne, offrendo uno sguardo completo sui protagonisti di questa prestigiosa competizione.

Quasi 100 anni di storia in una classifica che raccoglie diverse ere tennistiche. Dai big three, campioni degli anni 2000, a chi l'Australian Open lo ha vinto negli anni 30 del 900. Importante sottolineare, però, come sulla classifica influiscano pesantemente l'allungamento dei tornei dello Slam nel corso dei decenni e l'aumento della longevità delle carriere nel tennis contemporaneo. Ecco dunque la top 5 di giocatori con più vittorie nell'Happy Slam. Appena fuori dalla classifica ci sono Andy Murray, Andre Agassi e Ivan Lendl. Lo scozzese si posiziona in sesta piazza, proprio ad un passo della top 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic ne fa 100 ed è sul podio, ma c'è pure... La top 5 per vittorie agli Australian Open

Francesco Maestrelli avvicina la top-100 del ranking ATP! Che balzo dopo la vittoria agli Australian OpenFrancesco Maestrelli si avvicina alla top-100 del ranking ATP dopo aver vinto la sua prima partita agli Australian Open.

Arthur Fils rinuncia anche agli Australian Open: “La schiena sta guarendo, ma non sono ancora al 100%”Arthur Fils ha annunciato la sua assenza dagli Australian Open 2026, a causa di un recupero ancora in corso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Djokovic fa 100 agli Australian Open: gli highlights del successo su Martinez - I momenti migliori del debutto vincente del serbo a Melbourne Un torneo sempre più speciale e nel quale Novak Djokovic continua a scrivere la storia. tennisitaliano.it