Francesco Maestrelli avvicina la top-100 del ranking ATP! Che balzo dopo la vittoria agli Australian Open

Francesco Maestrelli ha firmato una spettacolare magia alla sua prima partita in un torneo dello Slam, sconfiggendo il francese Terence Atmane al quinto set sul cemento di Melbourne: il numero 64 del mondo si è dovuto inchinare al cospetto del tennista italiano, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e che, alla sua prima presenza nel tabellone principale degli Australian Open, è riuscito a togliersi una pregevole soddisfazione. Partito dalle qualificazioni, il 23enne non si è tirato indietro contro un avversario sulla carta più quotato ed è riuscito a imporsi in una maratona di tre ore e ventotto minuti con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

