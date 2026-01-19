‘Disordine mondiale’ la lectio con Fabbrini

Oggi a Reggio Emilia si tiene una conferenza dedicata alla geopolitica, con l’intervento di Sergio Fabbrini. L’appuntamento, alle 17,30 nell’aula magna dell’università in viale Allegri, affronta il tema del “Disordine mondiale, nazionalismi e Europa”. Un’occasione per approfondire i principali aspetti delle relazioni internazionali e delle sfide attuali nel contesto globale.

Proseguono oggi gli incontri dedicati alla geopolitica. Alle 17,30 all’aula magna dell’università, in viale Allegri a Reggio, è ospite Sergio Fabbrini che parla di ‘ Disordine mondiale, nazionalismi, Europa ’. Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, nel contesto dell’ aggressione russa all’ Ucraina, un ordine internazionale, che era durato ottant’anni, è stato messo in discussione. Quell’ordine fu definito liberale perché basato su regole e procedure per favorire la cooperazione e il mutuo riconoscimento tra gli Stati partecipanti. Un ordine che rifletteva la visione dell’ internazionalismo liberale, il cui scopo era quello di prevenire nuovi conflitti militari, soprattutto tra le super-potenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

