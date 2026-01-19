Disegnare le vite la memoria nelle tavole di Barabara Yelin a Roma

Roma, 19 gen. (askanews) – Il Goethe-Institut, in collaborazione con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, ARF! il Festival del Fumetto, Biblioteca Europea, Biblioteche di Roma e Reprodukt, inaugura il 21 gennaio alle 19 la mostra delle tavole originali tratte dai graphic novel di Barbara Yelin, artista tedesca che da settembre vive nella Capitale come borsista dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo. “Disegnare le vite. Memoria e biografia nell’opera di Barbara Yelin” si terrà dal 22 gennaio al 20 marzo 2026 presso il KunstRaum del Goethe-Institut di Roma (via Savoia, 15).🔗 Leggi su Ildenaro.it

