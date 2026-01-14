Barbara Yelin | a Roma la mostra Disegnare le vite

Cosa: L’esposizione Disegnare le vite. Memoria e biografia nell’opera di Barbara Yelin, con oltre 80 tavole originali.. Dove e Quando: Presso il KunstRaum del Goethe-Institut di Roma, dal 22 gennaio al 20 marzo 2026.. Perché: Per scoprire l’opera di una delle più autorevoli autrici di graphic novel tedesche, capace di intrecciare il destino dei singoli con la grande Storia.. Il fumetto d’autore entra prepotentemente negli spazi istituzionali della Capitale per raccontare la complessità della memoria collettiva. Il 21 gennaio 2026, il Goethe-Institut di Roma inaugura un appuntamento imperdibile per gli amanti della nona arte e della ricerca storica: la mostra dedicata a Barbara Yelin, artista tedesca di rilievo internazionale che ha saputo trasformare il linguaggio del graphic novel in uno strumento d’indagine profonda. 🔗 Leggi su Ezrome.it

