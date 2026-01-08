L' autista il golf e la robotica Vi porto nelle vite e negli hobby dei figli delle famiglie ricche di Roma

L’autista, il golf e la robotica rappresentano alcuni degli aspetti della quotidianità dei figli delle famiglie più ricche di Roma. Tra scuole internazionali, corsi di equitazione e vacanze di lusso, le loro giornate sono caratterizzate da un’attenzione particolare all’istruzione e alle attività extracurriculari, riflettendo uno stile di vita esclusivo e ben strutturato.

@tgcom24 I genitori di Emanuele Galeppini, il giovanissimo campione di golf morto nella strage di Crans-Montana, vogliono capire "come è morto Emanuele". Lo rendono noto La Repubblica e il Secolo XIX citando le parole del legale della famiglia Galeppini, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.