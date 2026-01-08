L' autista il golf e la robotica Vi porto nelle vite e negli hobby dei figli delle famiglie ricche di Roma

L’autista, il golf e la robotica rappresentano alcuni degli aspetti della quotidianità dei figli delle famiglie più ricche di Roma. Tra scuole internazionali, corsi di equitazione e vacanze di lusso, le loro giornate sono caratterizzate da un’attenzione particolare all’istruzione e alle attività extracurriculari, riflettendo uno stile di vita esclusivo e ben strutturato.

Scuole internazionali, tate francesi, corsi di equitazione e vacanze glamour tutto l’anno. Tra i figli delle famiglie più benestanti della Capitale, il semplice ozio non esiste: le loro vite sono scandite da un’istruzione e hobby raffinati, che spaziano dalle lingue straniere al golf. Dossier ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

