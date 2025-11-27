cento casi in un anno polizia e carabinieri dalla parte delle donne

In occasione del 25 Novembre la polizia e i carabinieri hanno rinnovato la loro presenza contro la violenza di genere. La polizia con la campagna permanente ’Questo non è amore’, un progetto volto a sensibilizzare i cittadini e a contrastare ogni forma di violenza contro le donne attraverso informazione, ascolto e prevenzione. Nell’ambito di questa progettualità, nella serata di martedì la Questura di Ascoli Piceno ha illuminato di arancione la facciata del proprio palazzo, un gesto simbolico che richiama il colore scelto dalle Nazioni Unite per rappresentare un futuro libero dalla violenza. Parallelamente, la polizia ha tenuto incontri formativi negli istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia, con l’obiettivo di dialogare con gli studenti, approfondire il tema della violenza contro le donne e promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

