Disastro ferroviario Spagna tre giorni di lutto Trovato un giunto rotto possibile causa

In Spagna, tre giorni di lutto nazionale sono stati decretati a seguito di un disastro ferroviario. Le autorità hanno identificato un giunto rotto come possibile causa dell’incidente. Il premier Pedro Sánchez ha espresso il lutto collettivo, sottolineando la gravità dell’accaduto e la necessità di approfondire le cause per prevenire future tragedie.

La Spagna si è svegliata avvolta in un silenzio irreale, scossa da quella che il premier Pedro Sánchez ha definito, senza mezzi termini, una "notte di profondo dolore per la Spagna". Il bilancio provvisorio del catastrofico scontro ferroviario avvenuto nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, è pesantissimo: almeno 39 vittime accertate e 73 feriti, di cui 24 versano in condizioni critiche. In risposta alla tragedia, il capo del governo ha annunciato misure straordinarie: "Oggi pomeriggio decreteremo 3 giorni di lutto ufficiale, da mezzanotte di oggi fino a giovedì a mezzanotte", un segnale di cordoglio per un'intera nazione che si stringe attorno alle famiglie colpite.

Cosa sappiamo del più grave disastro ferroviario in Spagna degli ultimi dieci anni L’incidente nei pressi di Adamuz, nella provincia di Córdoba, ha provocato almeno 39 morti e oltre 150 feriti. Il presidente di Renfe esclude l’ipotesi di un errore umano Leggi l’ar - facebook.com facebook

Disastro ferroviario di Córdoba. Un binario si è dissaldato, causando il deragliamento x.com

