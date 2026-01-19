Spagna confermata causa disastro ferroviario | Inquirenti hanno trovato giunto rotto

Le autorità spagnole hanno confermato che il disastro ferroviario avvenuto recentemente è stato causato da un giunto rotto, come ipotizzato nelle prime analisi. L’incidente ha provocato la morte di 39 persone e il ferimento di 73. Le indagini continuano per approfondire le cause e adottare misure preventive adeguate.

Quei primi scenari ipotizzati alla base del disastro ferroviario in Spagna che ha sancito la morte di 39 persone e il ferimento di altre 73, sono stati confermati. In queste ore di indagini, da quanto appreso da Reuters sul sito citando una fonte informata, gli esperti al lavoro hanno trovato un giunto rotto sui binari. I tecnici presenti sul posto, che hanno analizzato in ogni loro parte i binari dove viaggiavano i due treni dell'Alta velocità quando si sono drammaticamente scontrati a causa del deragliamento di uno dei due, hanno individuato una certa usura nella giunzione tra le sezioni della rotaia, nota come piastra di giunzione.

Spagna, le prime ipotesi sul disastro ferroviario: forse il deragliamento per un giunto saltato

Le autorità spagnole stanno indagando sulle cause del recente disastro ferroviario, con le prime ipotesi che puntano a un possibile deragliamento causato da un giunto saltato. Testimoni riferiscono di un impatto improvviso e violento, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per assistere i feriti e chiarire le dinamiche dell'incidente. La comunità attende aggiornamenti sulle cause e sulle misure preventive future.

I 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro: cos'è successo in Andalusia? «Trovato giunto rotto»| Inferno sull'alta velocità: 39 morti

Tra il deragliamento e lo scontro in Andalusia sono passati circa 20 secondi, durante i quali si è scoperto che un giunto rotto ha causato l’incidente. Il treno Iryo, costruito in Italia, è coinvolto in questa tragedia che ha provocato 39 vittime e numerosi feriti, di cui 13 in condizioni gravi. Un evento che solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla manutenzione dei sistemi ferroviari ad alta velocità.

