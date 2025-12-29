Cade in una strada dissestata | il Comune condannato a un risarcimento di 50 mila euro

Una recente sentenza del tribunale di Palermo ha stabilito che il Comune deve risarcire con oltre 50 mila euro una persona caduta a causa di una strada dissestata. La decisione, firmata dal giudice Davide Romeo, evidenzia la responsabilità dell’ente nella manutenzione stradale e nel mantenimento della sicurezza pubblica. Questa vicenda sottolinea l’importanza di interventi efficaci per prevenire incidenti e tutelare i cittadini.

