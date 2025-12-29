Cade in una strada dissestata | il Comune condannato a un risarcimento di 50 mila euro
Una recente sentenza del tribunale di Palermo ha stabilito che il Comune deve risarcire con oltre 50 mila euro una persona caduta a causa di una strada dissestata. La decisione, firmata dal giudice Davide Romeo, evidenzia la responsabilità dell’ente nella manutenzione stradale e nel mantenimento della sicurezza pubblica. Questa vicenda sottolinea l’importanza di interventi efficaci per prevenire incidenti e tutelare i cittadini.
Una caduta causata da una strada dissestata si trasforma in una condanna per il Comune di Palermo. Con la sentenza 42812025, il tribunale di Palermo, giudice Davide Romeo, ha riconosciuto la responsabilità dell’ente e lo ha condannato a risarcire oltre 50.000 euro una cittadina rimasta gravemente ferita dopo essere inciampata in una disconnessione del manto stradale in via Emilia, completamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
