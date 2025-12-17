Comune di Tufo condannato per ritardo nell' assegnazione di alloggio popolare | confermato il risarcimento

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna del Comune di Tufo per il ritardo nell’assegnazione di un alloggio popolare, stabilendo un risarcimento a favore del cittadino coinvolto. La sentenza n. 6553 del 16 dicembre 2025 sottolinea l’importanza del rispetto delle tempistiche nelle procedure di edilizia residenziale pubblica, rafforzando il diritto dei cittadini a un’assegnazione tempestiva.

NAPOLI – La Corte d’Appello di Napoli, II Sezione Civile, con la sentenza n. 6553 pubblicata il 16 dicembre 2025, ha confermato la condanna del Comune di Tufo a risarcire il cittadino interessato per la mancata assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP).La vicenda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

