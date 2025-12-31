La scuola verso il 2026 cosa è successo e cosa accadrà | regole valutazione filiere e investimenti che ridisegnano il sistema

Nel 2025, la scuola italiana ha attraversato un processo di profonda trasformazione, segnato da nuove regole, criteri di valutazione e investimenti strategici. Questo periodo ha rappresentato una vera e propria ristrutturazione del sistema, più che semplici modifiche. Guardando al 2026, si delineano nuove filiere e un modello educativo che mira a un futuro più strutturato e sostenibile, riflettendo un impegno di lungo termine per un sistema scolastico più efficace.

C'è un modo semplice per descrivere che cosa è successo alla scuola italiana nel 2025: non è stato un anno di ritocchi, ma un anno di "architettura". Nel giro di pochi mesi si sono incastrati tasselli che incidono sul cuore dell'esperienza scolastica quotidiana, dal rapporto con la tecnologia in classe alla disciplina, dalla valutazione degli studenti fino alla Maturità, e insieme su ciò che rende un sistema sostenibile, cioè reclutamento, digitalizzazione amministrativa, edilizia, politiche contro la dispersione e canali di istruzione tecnico professionale.

