Digitalizzazione della Pa in arrivo oltre 44mila euro per il Comune del litorale

Il Comune di Cellole ha ottenuto un finanziamento pari a 44.920,57 euro nell'ambito del programma "Risorse in Comune", destinato a migliorare, modernizzare e ampliare i servizi comunali a beneficio dei cittadini. Il fondo ‘Risorse in Comune’ è un’iniziativa del Dipartimento della Funzione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Digitalizzazione e formazione del personale: il Comune ottiene 110 mila euro

Il Comune di Ceglie Messapica ha ricevuto un finanziamento di 110 mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico “Risorse in Comune”. La somma sarà destinata a progetti di digitalizzazione e formazione del personale, con l’obiettivo di migliorare servizi e competenze interne. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’innovazione amministrativa e la crescita professionale all’interno dell’ente, contribuendo alla modernizzazione della pubblica amministrazione locale.

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Comune ottiene fondi per circa 45mila euro

Il Comune di Cesa ha ricevuto circa 45.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per sostenere i progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso strumenti digitali più efficienti e accessibili. Il finanziamento rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione e innovazione delle strutture comunali.

