Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Comune ottiene fondi per circa 45mila euro

Il Comune di Cesa ha ricevuto circa 45.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per sostenere i progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso strumenti digitali più efficienti e accessibili. Il finanziamento rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione e innovazione delle strutture comunali.

