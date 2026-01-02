Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Comune ottiene fondi per circa 45mila euro
Il Comune di Cesa ha ricevuto circa 45.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per sostenere i progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso strumenti digitali più efficienti e accessibili. Il finanziamento rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione e innovazione delle strutture comunali.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ha assegnato al comune di Cesa la somma di 44.920,57 euro.I fondi rientrano nel bando ‘Risorse in Comune’ per la digitalizzazione dell'ente e potranno essere impiegati per l'acquisto di hardware e software innovativi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
